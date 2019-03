Kate e Meghan nel mirino, i reali bloccano i troll sui social

Anche Kate e Meghan finiscono nel mirino dei 'leoni da tastiera' e la famiglia corre ai ripari annunciando 'tolleranza zero' contro i troll sui social.

La duchessa di Cambridge e moglie del principe William, Kate Middleton, e la duchessa del Sussex, Meghan Markle, che lo scorso anno ha sposato Harry e aspetta adesso il loro primo figlio, sono onnipresenti sui tabloid e sui siti web, se ne descrivono le mise a ogni occasione, il chiacchiericcio è incessante sul rapporto fra le due e fra queste e gli altri membri della famiglia reale. I social network ne sono naturale moltiplicatore, megafono del pettegolezzo e in rete si consuma anche l'antagonismo tra i loro fan sui fronti opposti, arrivando a insulti e cattiverie incrociati, su cui però adesso la casa reale è determinata a porre un limite. Il palazzo ha quindi annunciato di voler bloccare i troll che postano messaggi offensivi, minacciando anche possibili denunce alla polizia.

Buckingham Palace, Clarence House e Kensington Palace hanno pubblicato nuove linee guida che vietano il linguaggio offensivo, di incitamento all'odio e razzista sui profili sociale dei reali. E hanno spiegato che la nuova policy viene introdotta per mantenere un ambiente sicuro sui loro account, oltre a lanciare un appello agli utenti affinché mostrino "cortesia, gentilezza e rispetto". Banditi quindi i post che "contengano spam, che siano diffamatori, ingannevoli, osceni, offensivi, minacciosi, che promuovano esplicito materiale sessuale o violento o discriminazione sulla base di razza, sesso, religione, nazionalità, disabilità, orientamento sessuale o età". La Royal Family su Twitter ha 3,87 milioni di follower. Il profilo Instagram di Kensington Palace ne conta 7 milioni. Una popolarità che ha un prezzo e sulla quale aleggia anche il ricordo di Lady Diana, la principessa che soffrì l'onnipresenza dei paparazzi, morta in un incidente stradale nel 1997 a Parigi mentre l'auto su cui viaggiava tentava di seminare i fotografi.

Ad evocarla nei giorni scorsi l'attore George Clooney (che con la moglie Amal sono amici di Meghan e Harry) che ha puntato il dito contro il modo in cui i media trattano la duchessa del Sussex, affermando che Meghan viene "perseguitata e denigrata" e paragonandola a Lady D: "Inseguita allo stesso modo di Diana. E' la storia che si ripete. Abbiamo visto com'è andata a finire".