Una ragazza di 17 anni è stata accoltellata a morte ieri sera in un parco di Londra in quella che è stata definita una "aggressione immotivata". Mentre un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato a morte ieri pomeriggio a Hale Barns, un villaggio alle porte di Manchester La vittima registrata a Londra, Jodie Chesney, è stata attaccata mentre passeggiava nel parco di Harold Hill, a Romford, sobborgo nordorientale della capitale. Secondo quanto riporta la Bbc online l'aggressore è riuscito a fuggire.

Riguardo all'episodio nei pressi di Manchester. La polizia, che sta indagando sulle cause del delitto, ha arrestato due coetanei del giovane. L'identità della vittima non è stata resa nota.