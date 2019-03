Europee: Orban, stop a campagna anti Ue

Il Fidesz, partito di Viktor Orban non teme l'espulsione dal Partito popolare europeo (Ppe), ma è pronto ad abbassare i toni di una campagna elettorale finora condotta in senso nettamente anti europeista. E' stato infatti annunciato che dal 15 marzo toglierà dalle strade ungheresi i manifesti con le foto di Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea, e di George Soros, filantropo miliardario, additati come responsabili, secondo della propaganda di Orban, di una immigrazione incontrollata. A dare l'annuncio, alla radio pubblica Mr., è stato Zoltan Kovacs, portavoce del governo Orban. Chiamato a commentare le critiche espresse nel Ppe nei confronti di Orban, che potrebbero condurre a una espulsione del partito dal gruppo, il portavoce ha detto: "Il governo ungherese ascolta ogni critica, ma ritiene l'opinione degli elettori ungheresi più importante delle critiche. C'è nel Ppe un crescendo di ostilità contro Orban, ma sarebbe irragionevole l'esclusione del Fidesz".