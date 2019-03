Gilet gialli: tafferugli e fermi

(ANSA) - PARIGI, 2 MAR - Nove persone sono state fermate a Parigi a margine della manifestazione dei gilet gialli per il 16/o sabato di proteste. A Nantes ci sono stati tafferugli in centro fra manifestanti e polizia, che ha fatto uso di lacrimogeni. Nella capitale il corteo si sta dirigendo verso la piazza Denfert-Rochereau in un clima pacifico. A Bordeaux, i manifestanti hanno invaso la stazione e si sono riversati sui binari, lanciando petardi e fumogeni. A Lille, dove l'appello era a una manifestazione "internazionale" aperta ai gilet gialli dei Paesi vicini, i partecipanti sono diverse migliaia.