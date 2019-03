Mogadiscio, gli Al Shabaab la strage

Un gruppo di terroristi islamici somali Al Shabaab si è asserragliato in un edificio nei pressi dell'hotel Maka Almukarramah di Mogadiscio, dopo che hanno lanciato un attacco con l'esplosione di un'autobomba seguita da un raid armato, che ieri ha causato almeno 29 morti e 80 feriti, secondo l'ultimo bilancio. Molti sono in gravi condizioni, e il bilancio potrebbe aumentare ancora.

La bomba era destinata a un giudice di alto grado, Abshir Omar, la cui residenza era a pochi metri dal luogo in cui è esploso l'ordigno. L'attentato è stato rivendicato dagli estremisti islamici, secondo i quali però l'obiettivo non era il giudice ma il vicino hotel Maka Almukarramah. Dopo l'esplosione uomini armati hanno cercato di fare irruzione nella casa del capo della corte d'appello somala ma sono stati fermati dalla polizia.

Gli estremisti islamici sono asserragliati in una abitazione privata nei pressi del Maka al-Mukarama hotel, che sorge in una delle più affollate e protette zone della capitale, teatro già in passato degli attacchi degli Shabaab.