Nuove grane per Trump, la Camera Usa vuole interrogare Ivanka e Donald Jr

La commissione vigilanza della Camera intende sentire come testimoni due figli del presidente Donald Trump, Ivanka e Donald Jr, nonchè il direttore finanziario della Trump Organization Allen Weisselberg. Lo ha reso noto il presidente della stessa commissione Elijah Cummings dopo l'audizione dell'ex avvocato del tycoon, Michael Cohen, che ha tirato in ballo queste ed altre persone nella vicenda dei negoziati con i russi per il progetto di una Trump Tower a Mosca.

"E' tempo di fermare questa caccia alle streghe corrotta e condotta illegalmente. E' tempo di iniziare a guardare dall'altra parte dove sono stati commessi crimini veri. Si è abusato troppo a lungo dei repubblicani. Deve finire subito!": lo twitta Donald Trump attaccando i dem per aver usato la testimonianza del suo ex avvocato Michael Cohen dopo che il Russiagate, a suo avviso, non ha portato a nulla.

Il presidente della commissione di sorveglianza della Camera Usa Elijah Cummings ha minacciato di ricorrere alla citazione di testimoni nella vicenda del nullaosta di sicurezza rilasciato al genero-consigliere del presidente Jared Kushner. La mossa segue le rivelazione del Nyt, secondo cui Donald Trump ordinò al suo allora capo di gabinetto John Kelly di concedere a Kushner il nullaosta, nonostante il parere contrario dello stesso Kelly, dell'avvocato della Casa Bianca Don McGahn e di dirigenti dell'intelligence.