Pakistan, domani rilasciato pilota India

Il primo ministro pachistano Imran Khan ha detto che domani sarà rilasciato il pilota indiano fatto prigioniero ieri quando il suo aereo è stato abbattuto ed è precipitato nella parte del Kashmir sotto controllo del Pakistan. Imran Khan ha detto che il pilota sarà riconsegnato all'India come "gesto di pace".

Lo spazio aereo pachistano rimarrà chiuso ai voli commerciali fino alla mezzanotte del 28 febbraio. Lo ha detto l'Autorità per l'aviazione civile (Caa) di Islamabad, smentendo una notizia secondo la quale era stato parzialmente riaperto. "Ci scusiamo per un precedente tweet in cui si parlava di una parziale riapertura dello spazio aereo", si legge in un nuovo messaggio postato dalla Caa. La misura è in vigore dal 27 febbraio, in seguito alla battaglia aerea del giorno prima tra India e Pakistan sui cieli del Kashmir.