Trump rinvia la scadenza per aumento dei dazi alla Cina

Donald Trump ha annunciato che estenderà la scadenza del primo marzo per l'aumento dei dazi dal 10 al 25% su 200 miliardi di dollari di prodotti 'made in China'. Il presidente degli Stati Uniti Trump parla di sostanziali progressi con la Cina al tavolo dei negoziati e conferma che si lavorerà ad un vertice col presidente cinese Xi Jinping nella Casa Bianca d'Inverno di Mar-a-Lago, in Florida.



"Abbiamo fatto progressi su questioni importanti e strutturali come la protezione della proprietà intellettuale, il trasferimento di tecnologie, l'agricoltura, i servizi e i cambi", scrive Trump su Twitter.

Shanghai chiude a +5,60% con l'ottimismo di Trump - Le Borse cinesi chiudono in rally per l'ottimismo del presidente Usa Donald Trump sul negoziato commerciale con la Cina: l'indice Composite di Shanghai vola del 5,60% (passo più ampio da luglio 2015), a 2.961,28 punti mentre quello di Shenzhen balza del 5,42% (a 1.557,27) e torna positivo da inizio anno. Il tycoon estenderà la scadenza del 1 marzo per l'aumento dei dazi dal 10 al 25% su 200 miliardi di dollari di beni 'made in China' parlando di "sostanziali progressi" (lo ha fatto anche la delegazione cinese) confermando la volontà di un vertice con Xi Jinping a Mar-a-Lago.