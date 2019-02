Trump contro Spike Lee

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "Sarebbe carino se Spike Lee sapesse leggere i suoi appunti, o meglio ancora se non dovesse usare gli appunti per niente, quando lancia il suo attacco razzista al vostro presidente, che ha fatto più per gli afroamericani (riforma della giustizia penale, dati su disoccupazione più bassi delle Storia, riduzioni fiscali, ecc) che quasi alcun altro presidente".

Lo ha twittato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump all'indomani della cerimonia per la consegna dei premi Oscar durante la quale il regista afroamericano Spike Lee ha lanciato un appello al voto nel 2020.