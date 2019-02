Siria: 'pronto blitz finale contro Isis'

Le forze curdo-siriane che circondano il campo di tende allestito dagli ultimi irriducibili miliziani dell'Isis sono in attesa del segnale per entrare in azione ed "eliminare gli ultimi combattenti rimasti": lo affermano all'ANSA fonti militari curde sul terreno.

"Ma si sta ancora tentando di far uscire quanti più possibili civili dal campo", allestito nella pianura di Baghuz, tra il fiume Eufrate e il confine iracheno.