Venezuela: rinforzato blocco del ponte su confine Colombia

(ANSA) - BOGOTA', 14 FEB - Le autorità venezuelane hanno rinforzato il blocco del ponte di Las Tienditas, che collega il Paese con la località colombiana di Cucuta, per impedire che possa entrare nel loro territorio l'assistenza umanitaria richiesta da Juan Guaidò, il presidente del Parlamento di Caracas che ha assunto i poteri dell'Esecutivo, e che il presidente Nicolas Maduro ha denunciato come "uno show mediatico" per giustificare un intervento militare americano.

Lo ha reso noto Noticias Caracol, in un servizio dal confine fra Colombia e Venezuela: lo scorso 5 febbraio le tre corsie del ponte erano state bloccate da un'autocisterna e due container.

Ora sono stati aggiunti un camion e un terzo container.

Una giornalista del canale news colombiano ha intervistato due donne venezuelane che si dirigevano stamane verso la Colombia per fare spese. Una ha detto che "tutti i venezuelani vogliono che entrino gli aiuti, perché negli ospedali la gente sta morendo per mancanza di medicine". L'altra ha indicato che il governo "sembra volere che la gente si arrabbi e ci sia una guerra civile, perché arriverà un punto in cui non ce la faremo più a sopportare questa situazione".(ANSA).