Fbi uccide fuggiasco più ricercato

Uno dei 10 fuggiaschi più pericolosi degli Usa è stato ucciso a colpi di arma da fuoco dagli agenti dell'Fbi. Greg Alyn Carlson, accusato di molteplici violenze sessuali a Los Angeles, era in fuga dal settembre 2017 e un anno dopo è stato inserito dal Bureau nell'elenco dei latitanti più ricercati.

Gli agenti dell'Fbi lo hanno rintracciato in un albergo di Apex, in North Carolina. Un poliziotto della cittadina ha scoperto un veicolo in un parcheggio dell'hotel che era collegato all'uomo - secondo il capo dell'ufficio statale dell'Fbi, John Strong - così gli agenti hanno fatto irruzione nella sua stanza. Ne è seguita una lite e Carlson è stato ucciso. L'uomo è stato arrestato a Los Angeles nel settembre 2017 dopo l'accusa, un paio di mesi prima, di furto con scasso, aggressione armata con l'intento di commettere uno stupro. Poi il test del Dna lo ha associato ad altre due aggressioni sessuali risalenti al 2003.