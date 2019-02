Bezos e Bloomberg i re della filantropia

Jeff Bezos e Michael Bloomberg sono i maggiori filantropi americani, avendo staccato assegni rispettivamente per 2 miliardi di dollari e per 767 milioni di dollari nel 2018. E' quanto emerge da Philanthropy 50, la classifica annuale dei 50 maggiori donatori americani stilata da The Chronicle of Philantrophy.

Al terzo posto si piazza il fondatore di eBay Pierre Omidyar che, con sua moglie, ha donato 392 milioni. Il co-fondatore di Blackstone, Stephen Schwarzman è quarto con 390 milioni e l'ex amministratore delegato di Microsoft Steve Ballmer con 295 milioni di dollari.

In totale i 50 maggiori filantropi americani hanno donato 7,8 miliardi di dollari nel 2018, in calo rispetto ai 14,7 miliardi del 2017.