Pena di morte, esecuzione in Alabama

(ANSA) - ATMORE (ALABAMA), 8 FEB - E' stato infine giustiziato senza vedere soddisfatta la sua richiesta di avere vicino un imam un detenuto di religione musulmana condannato a morte in Alabama. L'esecuzione è avvenuta poco fa per iniezione letale, nel carcere di Atmore. Dominique Ray, 42 anni, aveva espresso il desiderio di avere vicino durante l'esecuzione il suo consigliere spirituale islamico, al pari dei detenuti cristiani solitamente assistiti da un cappellano. Ricevuto un diniego, aveva fatto causa allo Stato dell'Alabama e l'esecuzione era stata rinviata finchè il più alto tribunale dello Stato non ha bocciato definitivamente la sua richiesta, dando il suo via libera. Lo Stato ha motivato il suo diniego con l'impossibilità di ammettere una persona esterna nella stanza delle esecuzioni. Un imam di fiducia del detenuto ha potuto assistere all'esecuzione da una stanza vicina. L'uomo era stato condannato per l'omicidio di una quindicenne, Tiffany Harville, avvenuto nel 1995, 24 anni fa.