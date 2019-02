Banca Mondiale: verso nomina Malpass

(ANSA) - WASHINGTON, 5 FEB - Donald Trump avrebbe deciso di nominare l'attuale sottosegretario al Tesoro David Malpass presidente della Banca Mondiale. Lo riportano i media Usa.

Malpass, notoriamente un critico delle istituzioni multilaterali come la World Bank (che a suo tempo definì "intrusiva"), prenderà il posto di Jim Yong Kim dimessosi a sorpresa ben tre anni prima la scadenza del suo mandato, molto probabilmente per le sue differenze di vedute col tycoon. Gli Usa sono azionisti di maggioranza della Banca Mondiale e per tradizione scelgono il presidente.