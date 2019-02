Londra estrada il re della birra indiano

Media indiani in fibrillazione per il via libera all'estradizione dall'Inghilterra dell'uomo d'affari Vijay Mallya, già autorizzata i precedenza da un tribunale di Londra, e confermata poco fa dal Segretario di stato inglese Sajiid Javid.

Il miliardario, rampollo della dinastia indiana della birra Kingfisher aveva lasciato l'India nel 2016, dopo il fallimento della compagnia aerea che aveva lo stesso nome della birra, e il tracollo della sua situazione finanziaria. Recentemente, alcune delle sue residenze di lusso nel pieno centro di Londra sono state messe sotto sequestro. L'India lo accusa di essere un criminale economico e lo processerà per avere lasciato il paese senza avere restituito gli ingenti prestiti ottenuti dalle banche indiane, pari a circa un bilione di dollari. Negli ultimi mesi, Mallya ha continuato a ripetere alla stampa internazionale di essere pronto a ripagare tutti i debiti, ma la sua offerta è rimasta inascoltata.