Bardem-Gere: fate ripartire la Open Arms

Attori come lo spagnolo Javier Bardem e lo statunitense Richard Gere fanno appello in un video a sbloccare la nave della ong Proactiva Open Arms, fermata dalle autorità spagnole nel porto di Barcellona. "Se salvare vite è un crimine, io sono un criminale perché sostengo Proactiva Open Arms", è detto nel messaggio diffuso sui social network, nello stesso giorno in cui il ministro delle infrastrutture, José Abalos, in un'audizione in Parlamento ha negato che il blocco sia frutto di "una decisione arbitraria". "Salvare vite non è un reato. Free Open Arms. Sii anche tu complice", segnala l'appello che, con Bardem e Gere, lanciano fra gli altri gli attori Dani Rovira e Clara Lago, i giornalisti Jordi Evole e Adreu Buenafuente e il cantautore uruguaiano Jorge Drexler.