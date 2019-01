Cuba: malattia misteriosa, Canada dimezza lo staff diplomatico

Il governo canadese ha deciso di richiamare in patria la meta' del suo staff diplomatico a L'Avana dopo aver riscontrato i sintomi di un misterioso malessere su di un altro dipendente. Sintomi che hanno gia' colpito decine di membri del personale diplomatico americano e canadese a Cuba. Si tratta di giramenti di testa, insonnia, perdita di udito e nausea durante l'uso del computer.

Almeno 14 i cittadini canadesi colpiti. Mentre gli americani sono almeno 26. Le indagini, comprese quelle su una fantomatica arma a microonde per provocare danni all'udito, non hanno pero' portato finora ad alcun risultato. Il governo cubano ha sempre affermato di essere estraneo alla vicenda. Ma lo scorso ottobre Donald Trump decise l'espulsione di una decina di diplomatici cubani per rappresaglia.