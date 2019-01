May: impegno a cambiare l'accordo Brexit

(ANSA) - LONDRA, 29 GEN - Theresa May è pronta a cercare di negoziare con l'Ue modifiche all'accordo di divorzio raggiunto a novembre che introducano garanzie "vincolanti" contro il contestato meccanismo del backstop per l'Irlanda. La premier lo ha detto inaugurando oggi la ripresa del dibattito ai Comuni sul 'piano B' sulla Brexit, sullo sfondo del sostegno del governo a un emendamento ad hoc del deputato Graham Brady, mirante a ricompattare la maggioranza e a far rientrare il dissenso dei Tory brexiteers e degli alleati unionisti nordirlandesi del Dup.