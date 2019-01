Macron: 'L'Italia merita altri leader'

Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che non risponderà alle critiche di Di Maio e Salvini sulla Francia perché "non hanno alcun interesse". Lo riferiscono i media francesi. "Non risponderò - ha detto incontrando la stampa al Cairo - è la sola cosa che si aspettano. Tutto questo è irrilevante. Il popolo italiano è nostro amico e merita dei leader all'altezza della sua storia".

La risposta italiana non s'è fatta attendere: "Prima di fare la morale all'Italia Macron dovrebbe liberare dal neocolonialismo francese gli Stati africani, perché se quegli Stati li impoverisce poi quelle persone partono", ha affermato il vicepremier Di Maio a 'Non è L'arena', su La7, rispondendo al presidente francese Emmanuel Macron. "Le nostre parole saranno irrilevanti per lui, ma non per gli italiani e gli europei", sottolinea Di Maio.