Corea Nord: Kim loda Trump

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha assicurato che avanzerà "passo dopo passo" verso l'obiettivo da lui concordato con gli Stati Uniti. Secondo l'agenzia Kcna, il "supremo comandante", vedendo la delegazione rientrata dalla missione a Washington, ha espresso soddisfazione per la "lettera personale" ricevuta dal presidente Donald Trump di cui ha lodato "l'inconsueta determinazione e il desiderio" di risolvere le questioni che vedono su fronti opposti i due Paesi con il loro secondo summit atteso verso la fine di febbraio.

Kim ha rimarcato la "grande soddisfazione" per la lettera di Trump dopo aver incontrato il suo "braccio destro" Kim Yong-chol che la scorsa settimana ha visto prima il segretario di Stato Mike Pompeo e poi il tycoon. "Dopo aver ricevuto la buona lettera personale inviata dal presidente Trump, il 'supremo leader' ha espresso grande soddisfazione". Kim ha anche detto di credere "nel modo positivo di pensare del presidente Trump, l'attesa con pazienza e la buona fede, e, insieme agli Usa, avanzeremo passo dopo passo verso l'obiettivo che sarà raggiunto dai due Paesi", ha proseguito la Kcna, senza fornire dettagli su quanto concordato. Nel summit di giugno, a Singapore, le parti concordarono di procedere verso la denuclearizzazione della penisola in cambio delle garanzie americane sulla sicurezza di Pyongyang. Spenti i riflettori, i negoziati finirono subito nel temuto stallo con Washington che spingeva per misure concrete sul fronte della denuclearizzazione. Il Vietnam è ritenuto il Paese più probabile a ospitare il secondo vertice tra i leader.