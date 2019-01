Macedonia: scontri a proteste ad Atene

Scontri tra polizia e alcuni manifestanti ad Atene alla manifestazione per protestare contro l'accordo sul nome della Macedonia. La tv greca mostra le immagini dei tafferugli tra alcuni poliziotti e dimostranti a piazza Syntagma da dove partirà la manifestazione alla quale, secondo gli organizzatori, è prevista la partecipazione di 600mila persone. La protesta è stata organizzata alla vigilia del voto in Parlamento per la ratifica dell'accordo sul nome con la Macedonia. Il Parlamento di Skopje ha definitivamente approvato la riforma costituzionale per cambiare il proprio nome in 'Repubblica della Macedonia del Nord', in base all'accordo firmato a giugno dal premier greco, Alexis Tsipras, e dal collega macedone Zoran Zaev. Ma per l'entrata in vigore ufficiale dell'intesa serve la ratifica del Parlamento greco prevista in settimana.