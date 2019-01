Shutdown, richiamati 50mila dipendenti

L'amministrazione Trump è stata costretta a richiamare circa 50 mila dipendenti federali lasciati a casa senza paga dallo shutdown per fronteggiare compiti ritenuti essenziali, come il pagamento dei rimborsi delle tasse, il controllo della sicurezza dei voli e i controlli alimentari. I 50 mila dipendenti federali torneranno al lavoro senza stipendio, aggiungendosi agli altri 800 mila colpiti dalla chiusura del governo.

Secondo un'analisi del New York Times gli 800 mila dipendenti federali che non sono stati pagati durante lo shutdown hanno perso finora mediamente oltre 5000 dollari. In tutto sono più di 200 milioni di dollari al giorno. Molti hanno riferito di aver a disposizione meno di un mese di risparmi, mentre il blocco del governo e' nella sua quarta settimana.