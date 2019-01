India: il partito di Gandhi festeggia la leader di 83 anni

(ANSA) - NEW DELHI, 16 GEN - Il partito di Rahul Gandhi ha festeggiato oggi, nel quartier generale di Delhi, a Rajiv Bhawan, il ritorno sotto i riflettori politici di Sheila Dikshit, appena nominata capo del partito del Congresso per la città. Il rientro della nota signora in un ruolo chiave ha entusiasmato i militanti: la Dikshit, politica di lunga esperienza, per tre volte primo ministro dello stato di Delhi, con i suoi 83 anni, è una figura quasi venerata nel partito.

A dispetto dell'età, la Dikshit mantiene l'energia che l'ha resa famosa: nel suo discorso ha ribadito di voler portare nella scena politica dello stato "una tempesta di cambiamento".

(ANSA).