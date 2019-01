Usa: dem Gabbard si candida a voto 2020

La parlamentare democratica delle Hawaii, Tulsi Gabbard, si candiderà alle elezioni del 2020. Lo annuncia Gabbard in un'intervista alla Cnn, secondo le anticipazioni diffuse.

Con la candidatura di Gabbard, che sarà ufficializzata la prossima settimana, cresce il fronte degli aspiranti democratici pronti a sfidare Donald Trump.

Veterana della guerra in Iraq e prima hindu in Congresso, Gabbard è stata nel 2015 vice presidente del Democratic National Committee, dal quale si è dimessa per diventare una delle maggiori sostenitrici di Bernie Sanders, allineandosi con il messaggio progressista del senatore del Vermont.

''Ci sono molti motivi alla base di queste decisione. Gli americani si trovano di fronte a molte difficoltà, che io voglio aiutare a risolvere'' spiega Gabbard, sottolineando che nella sua piattaforma elettorale avranno ampio spazio l'accesso alla sanità, il cambiamento climatico e la riforma della giustizia penale.