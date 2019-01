Leader dem a Trump, niente muro

"Niente fondi per il muro": i leader democratici in Congresso, Nancy Pelosi e Chuck Schumer, lo hanno ribadito al presidente americano Donald Trump che li aveva invitati alla Casa Bianca per tentare di riannodare il dialogo sullo shutdown. Cosi' il tycoon ha abbandonato l'incontro.

Qualche ora prima Trump aveva ribadito: "Senza un accordo sulla sicurezza al confine col Messico potrei ricorrere alla dichiarazione dell'emergenza nazionale". Aggiungendo che "tutti i lavoratori colpiti dallo shutdown saranno pagati".