Turchia: si insedia nuovo ambasciatore italiano Gaiani

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - "La Turchia è attore fondamentale nello scenario mediorientale. Dobbiamo impegnarci per rafforzare i già eccellenti rapporti bilaterali in campo politico, economico e culturale". Lo ha scritto in un tweet Massimo Gaiani, nuovo Ambasciatore d'Italia ad Ankara.

Gaiani, che si è insediato oggi, è stato Direttore Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali, occupandosi di Africa subsahariana, Asia, America Latina e tematiche globali come le sanzioni economiche, i processi G7/G20 e le sfide ambientali ed energetiche, anche sotto il profilo multilaterale.

E' stato anche membro del Consiglio dell'Organizzazione Internazionale per le Energie Rinnovabili (IRENA) e ha ricoperto l'incarico di Governatore nel Consiglio di Governo dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE).

In precedenza, è stato Ambasciatore d'Italia in Albania dal dicembre 2011 all’ottobre 2015. In precedenza ha lavorato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri come Consigliere Diplomatico del Ministro per le Politiche Comunitarie.

Gaiani è volato ad Ankara nella serata di ieri sul volo inaugurale della nuova tratta diretta Roma-Ankara, ristabilita da Turkish Airlines dopo 60 anni. (ANSA).