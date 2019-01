Trump, trattative con Cina molto buone

"Le trattative con la Cina stanno andando molto bene!". Lo twitta il presidente americano Donald Trump. Stati Uniti e Cina hanno avviato ieri il primo round di trattative commerciali dopo la tregua di 90 giorni siglata il primo dicembre dai presidenti Donald Trump e Xi Jinping, a margine del G20 di Buenos Aires.



Donald Trump volerà intanto giovedì al confine con il Messico per incontrare tutti "quelli che sono in prima linea sul fronte della sicurezza nazionale e della crisi umanitaria". Sarà la sua prima volta, se si esclude il sopralluogo dello scorso marzo a San Diego per visionare i prototipi del muro. Una mossa a sorpresa annunciata dalla Casa Bianca, mentre il presidente fa marcia indietro sulla sua idea originaria di un muro in cemento e gioca la carta di una barriera di acciaio nelle trattative con i dem per uscire da uno shutdown che si candida a diventare il più lungo della storia Usa. Una 'steel barrier' "è più forte e meno invadente", ha twittato

Il tycoon vuole parlare stasera alla nazione in prima serata dallo studio Ovale, dopo aver chiesto un'interruzione dei programmi prime time. Un'iniziativa analoga è stata rivendicata dai democratici Usa hanno chiesto oggi di avere in tv un tempo pari a quello del presidente dopo il suo intervento previsto alle 21 (le 3 di notte in Italia), quando si rivolgerà alla nazione su quella che definisce una "crisi" alla frontiera sud per motivi di sicurezza e umanitari, all'origine dello shutdown in America