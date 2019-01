Thailandia: caso Rahaf, incontro funzionari Bangkok e Riyadh

(ANSA) - BANGKOK, 8 GEN - Il capo del dipartimento della polizia thailandese per l'immigrazione ha incontrato oggi funzionari dell'ambasciata saudita a Bangkok in relazione al caso della 18enne Rahaf Muhammed al-Qunun, lasciata entrare ieri in Thailandia dopo uno stallo di due giorni all'aeroporto di Bangkok. La ragazza, temendo di essere uccisa dalla famiglia in caso di rimpatrio forzato, si era barricata in albergo. Lo ha annunciato lo stesso generale Surachate Hakparn, aggiungendo che i rappresentanti di Riyadh si sono detti soddisfatti di come la vicenda è stata gestita.

Secondo Surachate ma anche in base a quanto dichiarato dai sauditi sui social media, l'ambasciata di Riyadh non ha mai richiesto il rimpatrio della ragazza, considerando il tutto una semplice questione famigliare. Ciò contrasta con la versione fornita da Rahaf, secondo la quale i funzionari sauditi le avrebbero sottratto il passaporto e altri documenti durante il suo transito all'aeroporto di Bangkok.

La ragazza, che ora si trova a Bangkok sotto la protezione dell'agenzia dell'Onu per i rifugiati, sostiene di essere in possesso di un visto australiano di tre mesi, e proprio in Australia vorrebbe andare per richiedere l'asilo politico. Ieri le autorità thailandesi, concedendole di entrare, hanno detto che saranno necessari tra i cinque e i sette giorni affinché il caso venga risolto con il trasferimento della ragazza verso un Paese terzo. Nel frattempo, il padre e il fratello della ragazza sono in viaggio per Bangkok, ma alla ragazza è stato assicurato che li incontrerà solo se lo vorrà lei.(ANSA).