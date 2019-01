Siria, raid su ultimo bastione Isis

Intensi raid aerei della Coalizione anti-Isis a guida Usa sono in corso nell'est della Siria contro l'ultima sacca di territorio controllata da miliziani dello 'Stato islamico'. Lo riferiscono fonti locali a conferma di quanto affermato dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus).

I bombardamenti si concentrano nella zona di Shaafa, tra il confine con l'Iraq e la città di Abukamal. Nell'area sono arroccati circa 500 miliziani dell'Isis, secondo quanto riferisce l'Ondus.