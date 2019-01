Siria: Erdogan, non serviva vedere Bolton, parlo con Trump

"L'omologo" del consigliere per la Sicurezza Nazionale Usa John "Bolton è Ibrahim Kalin. Se ci fosse stato bisogno ci saremmo incontrati, ma non c'è stato".

Così il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha spiegato il suo mancato faccia a faccia di oggi ad Ankara con Bolton, che secondo diversi osservatori sarebbe conseguenza della sua irritazione per i commenti dell'inviato di Washington sulla protezione delle milizie curde dell'Ypg come "condizione" del ritiro delle truppe americane dalla Siria. Una "condizione" che stamani Erdogan ha definito inaccettabile. "Con Trump potrei parlare in qualsiasi momento", ha quindi aggiunto il leader turco. (ANSA).