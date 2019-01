Haaretz, progetti Israele a Betlemme

(ANSAmed) - TEL AVIV, 8 GEN - Le autorità israeliane hanno destinato 120 ettari per la realizzazione di nuovi progetti edili relativi all'estensione dell'insediamento di Efrat, a sud di Betlemme (Cisgiordania). Lo scrive oggi Haaretz secondo cui Betlemme si troverà in futuro ''circondata'' di fatto da località ebraiche: Har Homa' e Har Gilo a nord, Gush Etzion ad ovest ed Efrat a sud.

Da parte sua il quotidiano Israel ha-Yom rileva che è in calo il tasso di crescita della popolazione ebraica in Cisgiordania.

Nel 2008 era stato del 5,6 per cento, ma negli ultimi anni è andato progressivamente calando e adesso il tasso di crescita degli israeliani in Cisgiordania è del 3 per cento (mentre la media nazionale è del 2 per cento). Complessivamente, secondo Israel ha-Yom, in Cisgiordania vivono 448 mila israeliani. Fonti del movimento dei coloni hanno lamentato che il governo non autorizza a sufficienza nuovi progetti edili.