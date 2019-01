Eliseo, Di Maio parla a fini elettorali

(ANSA) - PARIGI, 8 GEN - Le parole di Luigi Di Maio sui gilet gialli sono soprattutto una forma di "comunicazione a fini elettorali interni" dell'Italia, magari rivolta a Matteo Salvini o Alessandro Di Battista, non certo al presidente Emmanuel Macron. "Non vogliamo aggiungere polemiche alle polemiche, non commentiamo, non ne vale la pena": questo, in sintesi, il commento di una fonte dell'Eliseo al post di Luigi di Maio sui gilet gialli.

Quello di Luigi Di Maio sui gilet gialli "non è un commento gradevole, ma questo non significa che risponderemo con un commento dello stesso tenore. E poi l'interlocutore naturale del presidente della Repubblica è il presidente Giuseppe Conte, è con lui che Macron lavora dal primo giorno. Figuratevi che è stato il primo a telefonargli, prima ancora che entrasse in funzione. E mi pare che il signor Conte non abbia fatto alcun commento", aggiunge la fonte.