Dazi: colloquio Usa-Cina prosegue domani

(ANSA) - PECHINO, 8 GEN - Cina e Stati Uniti continueranno il confronto sul commercio a livello di viceministri anche domani, con un'estensione di un giorno dei negoziati rispetto ai due concordati allo scopo di ricomporre le differenze.

E' la soluzione emersa in serata, al termine di una giornata in cui sono stati segnalati passi in avanti, ma non tali da poter annunciare un accordo.