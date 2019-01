Giudice Corte Suprema fugge da Venezuela

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - Un giudice della Corte Supera venezuelana, Christian Zerpa, ex alleato del presidente Nicolás Maduro, ha lasciato il Paese per gli Stati Uniti, dove ha lanciato un duro attacco contro Maduro nel corso di un'intervista all'emittente tv della Florida EVTV.

Le elezioni dell'anno scorso "non erano libere", ha detto, secondo quanto riporta la Bbc online, accusando il presidente di manipolare sistematicamente gli affari della Corte Suprema. In risposta, la Corte ha reso noto che Zerpa è scappato per sottrarsi ad accuse di molestie sessuali.

Zerpa, che nel 2016 ha giustificato in un parere legale la decisione di Maduro di spogliare il Parlamento dei propri poteri, era considerato un alleato cruciale del presidente nella Corte Suprema.

Il giudice ha sottolineato che ha preferito non criticare pubblicamente i risultati delle elezioni per poter lasciare il Paese con la sua famiglia in modo sicuro.