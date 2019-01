Pakistan: 12 feriti in due attentati

Almeno 12 persone, inclusi tre addetti alla sicurezza, sono rimaste ferite in due diversi attacchi avvenuti oggi in Belucistan.

Nel primo, dell'esplosivo piazzato all'interno di uno scooter parcheggiato fuori dell'ufficio del vice governatore del distretto di Pashin, Abdul Malik Tareen, è scoppiato mentre questi stava entrando in ufficio. La polizia ha riferito che almeno 10 persone (Tareen, due addetti alla sicurezza e sette civili), sono rimaste ferite e trasportate in ospedale. "Tareen è in condizioni critiche mentre il resto dei feriti è stabile", ha detto la polizia.

Il secondo attentato è avvenuto nel distretto di Panjgur, sempre in Belucistan, dove un addetto alla sicurezza e un civile sono rimasti feriti in un'altra esplosione causata da un ordigno artigianale. Entrambi sono ora fuori pericolo.