Malaysia: abdica re Muhammad V

Il re della Malaysia, Muhammad V, ha abdicato, secondo quanto scrive l'Independent su un tweet.

Il sultano Muhammad V era salito al trono della federazione solo due anni fa ed è il primo a non portare a termine il mandato di cinque anni.

Quest'ultimo viene conferito per elezione, a rotazione, dalla Conferenza dei monarchi a uno dei sovrani che regnano sui vari sultanati che compongono il Paese del sud-est asiatico.

Il re - scrive il sito di Channel News Asia, citando palazzo reale - ha notificato la sua abdicazione in una lettera indirizzata al segretario della Conferenza dei monarchi. "Nel dare esecuzione alla volontà di sua maestà Yang di-Pertuan Agong (questo il titolo ufficiale del sovrano costituzionale di turno, capo dello stato della Malaysia, ndr), Istana Negara (il nome del Palazzo reale di Kuala Lumpur, ndr) annuncia che sua maestà abdica la carica di 15esimo re, con decorrenza dal 6 di gennaio 2019, in ottemperanza all'articolo 32 della Costituzione federale" malese.

Il 49enne Muhammad V, dice il palazzo, intende tornare al progetto di sviluppo del suo sultanato di Kelantan, di cui resta sovrano. In novembre si era preso due mesi di tempo per riflettere e voci indiscrete affermano che avrebbe sposato in questi due mesi la 25enne modella russa Oksana Voevodina.