Lascia capo gabinetto del Pentagono

Il Pentagono perde un altro pezzo, il suo capo di gabinetto, Kevin Sweeney, rimasto a fianco del segretario alla difesa per due anni. "Ho deciso che è giunto il momento di presentare le dimissioni per tornare al settore privato", ha affermato in un breve comunicato, postato sul sito web del Dipartimento della difesa la notte scorsa. Sweeney, contrammiraglio, a riposo dal 2014, è stato alle dirette dipendenze del segretario alla difesa James Mattis, che lo scorso 20 dicembre ha dato le dimissioni in seguito alla decisione del presidente Donald Trump di avviare il ritiro delle truppe Usa dalla Siria.