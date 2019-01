Consigliere,'abbattere mura Gerusalemme'

(ANSA) - TEL AVIV, 6 GEN - L'abbattimento, almeno parziale, delle mura che circondano la Città vecchia di Gerusalemme è stato suggerito da un membro del suo Consiglio municipale nell'intento - ha precisato - di favorire lo 'sviluppo corretto' del tessuto urbano. In un'intervista alla radio militare, il consigliere Aryeh King (di una lista di destra) ha rilevato che, in caso di terremoto, vasto incendio o attentati, gli angusti ingressi ostacolerebbero le forze di soccorso.

"Quelle mura - ha rilevato - sono state costruite 500 anni fa quando nella Città vecchia vivevano 10 mila persone, mentre oggi ce ne sono 30 mila dotate inoltre di automobili e di autobus".

King ha sottolineato che quel progetto fu realizzato cinque secoli fa da "un despota musulmano" e che oggi "ha ormai un'importanza storica relativa".

Lunghe 4,5 chilometri, alte 10 metri e larghe due metri e mezzo le mura della Città Vecchia furono realizzate da Suleimano il Magnifico nel XVI secolo, sulla base di altre mura erette e poi distrutte in epoche precedenti.