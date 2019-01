A.Saudita: divorzio, donna riceverà sms

(ANSA) - ROMA, 6 GEN - A partire da oggi, in Arabia Saudita entra in vigore una nuova direttiva del ministero della giustizia per mettere fine ai cosiddetti 'divorzi segreti', ovvero quei casi in cui il marito mette fine al matrimonio senza neanche informarne la moglie. Da oggi, i tribunali saranno tenuti ad informare le mogli sulle sentenze di divorzio che le riguardano attraverso l'invio di sms sui loro telefoni. "Questo metterà fine a ogni tentativo di imbrogliare o impadronirsi dell'identità delle donne per assumere il controllo dei loro conti bancari e proprietà, usando procure precedentemente emesse", ha sottolineato un avvocato divorzista, Somayya Al-Hindi, citato dalla Saudi Gazette.

Lo stesso avvocato ha riferito di diverse cause finite in tribunale di donne saudite che hanno continuato a vivere con i loro ex mariti non sapendo che questi avevano chiesto ed ottenuto il divorzio.