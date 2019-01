California, sparatoria in un bowling: tre morti

Tre persone sono rimaste uccise e quattro ferite in una sparatoria alla sala bowling di Torrance (California). Lo annuncia la polizia locale.





La sparatoria nel bowling di Torrance è stata innescata da una mega-rissa tra gruppi di giocatori, secondo quanto ha riferito un testimone. Le autorità non hanno reso nota la dinamica dello scontro a fuoco avvenuta nel Gable House Bowl poco dopo la mezzanotte, ma Wes Hamad, un 29enne di Torrance che era lì con la sua nipotina di nove anni e un cugino ha detto di aver visto una "enorme rissa". E' andata avanti per circa cinque minuti, ha di fatto bloccato l'uscita del locale e si è poi sviluppata in "un caos totale". Al quel punto, "ho afferrato mia nipote e ho iniziato a correre verso il muro in fondo alla sala da bowling" e "mentre correvamo abbiamo udito una quindicina di spari". Hamad ha inoltre raccontato che andando infine via dal locale ha visto una donna piangere disperata accanto al cadavere di un uomo crivellato di colpi nel collo e nella testa.