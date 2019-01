Sudafrica: Zuma inciderà un disco, l'opposizione lo critica

Jacob Zuma, l'ex presidente sudafricano costretto alle dimissioni l'anno scorso a causa di scandali per corruzione, inciderà un album di canti anti-apartheid: iniziativa che ha suscitato critiche dell'opposizione nel consiglio della municipalità che finanzierà il progetto. Lo riferisce il sito Jeune Afrique.

A pagare é la municipalità di Ethekwini, che ingloba Durban, il capoluogo della provincia natale di Zuma, per nove anni presidente del Sudafrica.

Il 77/enne ex-capo di Stato, dotato di una voce baritonale, era già solito intonare canti sulla liberazione dei neri in raduni di partito e ad aprile vuole registrare una serie di performance che saranno pubblicare entro l'anno.

Una consigliera municipale d'opposizione, Nicole Graham, ha detto che "non è l'album in quanto tale il problema. Quello che non va è che venga finanziato con soldi pubblici". Inoltre, "non si ha alcuna idea della somma".

Il responsabile di Ethekwini per la cultura, Thembinkosi Ngcobo, ha assicurato che Zuma non riceverà alcun compenso e l'iniziativa punta solo "a preservare l'eredità della liberazione".

Fra i canti da incidere anche la celebre "Umshini Wami" (Dammi il mio mitra) che Zuma canta regolarmente ai raduni dell'African National Congress (Anc), il partito che l'ha abbandonato per affidarsi al suo ex vice Cyril Ramaphosa.

I canti anti-apartheid giocarono un grande ruolo nella lotta contro il dominio bianco in Sudafrica caduto ufficialmente nel 1994. (ANSA).