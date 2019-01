Primo tweet Obama 2019, 'sarò con voi'

(ANSA) - NEW YORK, 2 GEN - 'Sarò con voi'. Il primo tweet del 2019 di Barack Obama è un grido di battaglia per gli americani ed un invito a farsi avanti. "Nel 2018 - scrive l'ex presidente degli Stati Uniti - le persone si sono fatte avanti e si sono messe in evidenza come mai prima. Fate lo stesso nel 2019.

Abbiamo tanto lavoro da fare ed io sarò con voi. Buon anno a tutti".

Il tweet di Donald Trump, scritto tutto in maiuscolo, è stato invece l'ennesimo attacco contro i media e le loro fake news. Il presidente degli Stati Uniti ha sottolineato anche che il 2019 sarà un anno fantastico per coloro che non soffrono della "sindrome da squilibro mentale da Trump", ossia i paranoici che lo disprezzano.