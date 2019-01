Migranti: due navi Gb pattugliano Manica

Due navi delle Forze di frontiera britanniche saranno dispiegate nella Manica a fronte del crescente numero di migranti che tentano di attraversare il Canale. Lo ha annunciato il segretario per gli Affari Interni del Regno Unito, Sajid Javid, spiegando che l'operazione è mirata a "proteggere vite umane, oltre che i confini", riferisce la Bbc. Javid ha incontrato i funzionari delle Forze di frontiera dopo aver concordato un piano d'azione congiunto con la Francia.

L'ultimo episodio che ha fatto aumentare le preoccupazioni per l'aumento di profughi sia in Gran Bretagna sia in Francia risale a lunedì quando 12 migranti sono stati trovati sulla costa del Kent portando il numero totale di persone che da novembre scorso hanno raggiunto il Regno Unito su imbarcazioni di fortuna a 239.