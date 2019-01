Gaffe Pentagono, scuse per video bombe

Brutta figura a Capodanno per il Comando Strategico Usa: per dare il benvenuto al nuovo anno, il centro del dipartimento della Difesa americano - che controlla tra l'altro il lancio delle testate nucleari - si è vantato ieri sera in un tweet di essere pronto a sganciare "qualcosa di molto, molto più grande" della tradizionale sfera di cristallo che scende sulla Times Square di New York alla mezzanotte del 31 dicembre di ogni anno.

Ed ha accompagnato il messaggio con un video di un bombardiere B-2 sganciava due super bombe da oltre 6.800 kg l'una durante un'esercitazione.

Ma il tweet ("Per tradizione #TimeSquare accoglie il #NuovoAnno lanciando la grande sfera... se sarà mai necessario, noi siamo pronti a lanciare qualcosa di molto, molto più grande") non è piaciuto a molti, in particolare al deputato democratico Ruben Gallego, e il Pentagono lo ha subito cancellato.

Al suo posto sono apparse le scuse: Il tweet di Capodanno "era di cattivo gusto e non riflette i nostri valori. Ci scusiamo....".