Israele: Bennett formerà nuovo partito

Due ministri del governo israeliano di Benjamin Netanyahu hanno annunciato che lasceranno la coalizione di governo per formare un nuovo partito che parteciperà alle elezioni politiche del prossimo aprile.

Il ministro dell'Istruzione, Naftali Bennett, e quello della Giustizia, Ayelet Shaked, lasciano il 'Focolare ebraico', partito di destra religioso vicino al movimento dei coloni, per formare un nuovo movimento che si chiamerà 'The New Right'.

Secondo i due ministri, la nuova coalizione sarà di "religiosi e laici insieme, in una vera partnership".

Bennett è il leader del 'Focolare ebraico' dal 2012.