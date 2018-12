Gaza: Haniyeh visita comunità cristiani

In occasione dell'Anno Nuovo il leader di Hamas Ismail Haniyeh ha ieri visitato la comunità cristiana nel monastero latino Deir al-Latin di Gaza e ha confermato che le sue relazioni storiche con la popolazione musulmana della Striscia restano salde. Haniyeh era accompagnato da due dirigenti di Hamas, Sallah Bardawil e Fawzi Barhum, e dal presidente del Consiglio delle corti islamiche, Hassan al-Jojo.

''I nostri fratelli cristiani hanno sempre vissuto in questa terra e hanno condiviso la nostra sorte per quanto concerne Gerusalemme, i Luoghi santi e la causa nazionale'' ha detto Haniyeh. Haniyeh ha quindi espresso solidarietà ai ''fratelli cristiani'' che si confrontano con la politica di Israele a Gerusalemme, Nazareth e Betlemme. Hamas, ha rilevato, si impegna affinchè ogni cristiano palestinese goda di una vita dignitosa e sicura nella propria patria. ''Resteremo tutti uniti fino alla realizzazione dello Stato palestinese con capitale a Gerusalemme''.