Congo: molti seggi ancora chiusi

(ANSA) - KINSHASA, 30 DIC - In Congo ci sono numerosi seggi che ancora non sono stati aperti, mentre sono in corso da diverse ore le elezioni presidenziali. Una situazione che sta creando frustrazione tra le persone arrivate per votare, con molti che iniziano ad andare via. Quarantanove centri di voto sono ancora in attesa di liste elettorali, ha riferito il capo della commissione elettorale del Congo all'Associated Press.