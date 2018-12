Brexit: Gb, verso nuove basi nel mondo

Il Regno Unito potrebbe aprire nuove basi militari nei Caraibi e in Estremo Oriente dopo l'uscita dall'Unione europea: lo ha detto al Sunday Telegraph il ministro della Difesa britannico Gavin Williamson.

L'iniziativa, ha spiegato, rientrerebbe in una strategia volta a dare al Paese un ruolo da "vero e proprio attore globale" dopo la Brexit.

"Questo è il nostro più grande momento come nazione dalla fine della seconda guerra mondiale", ha spiegato Williamson. Un momento in cui "possiamo riproporci in un modo diverso, possiamo giocare il ruolo sul palcoscenico mondiale che il mondo si aspetta che giochiamo".

Il ministro ha inoltre previsto un forte cambiamento del focus politico di Londra dopo la Brexit, con rapporti più stretti con l'Australia, il Canada, la Nuova Zelanda, l'Africa ed i Caraibi.