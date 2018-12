Video O'Rourke contro Muro,2,7 mln click

Ha già ottenuto 2,7 milioni di visualizzazioni in poche ore il video contro il muro col Messico postato da Beto O'Rourke, l'astro nascente dei dem che si prepara a correre per la presidenza nel 2020.

Nel video il deputato texano auspica "una riforma realistica dell'immigrazione" e non un "simbolo di divisione" come il muro, "mandando il messaggio sbagliato al mondo".

'Beto' fa vedere tra l'altro le difficoltà e le conseguenze di realizzarlo su una frontiera così lunga e già ricca di barriere naturali, ricordando che dal 2007 gli irregolari sono cresciuti più per il visto scaduto che per l'attraversamento illegale dei confini.